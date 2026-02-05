Atletismo: Battocletti correrá en Madrid

Battocletti, que el pasado 25 de enero celebró su segunda victoria consecutiva en cross country en Campaccio, encabeza la lista de seis atletas italianos inscriptos en la capital de España, donde buscará superar a la etíope Birke Haylom, líder mundial de este año

La atleta de 25 años, bicampeona europea de la categoría cross country, también buscará en Madrid quebrar el récord italiano en pista cubierta que Marta Zenoni ostenta con un tiempo de 4'03"59

El siguiente compromiso de Battocletti será la prueba de 3.000 metros prevista el jueves 19 en Liévin, donde la temporada pasada estableció el récord italiano de esa especialidad con un tiempo de 8'30"82

Battocletti correrá los 1.500 metros con su compatriota Ludovica Cavalli, que mañana debutará en esta temporada y ya se ha consolidado en la capital española con su victoria de 2024 y su mejor marca personal en pista cubierta (4'07"01)

A su vez, el también italiano Lorenzo Simonelli, campeón europeo de 110 metros con vallas al aire libre, regresa a la pista en la prueba de 60 metros con vallas

De cara al Mundial bajo techo previsto del 20 al 22 de marzo en Torun (Polonia), Simonelli se prepara para un desafío con el belga Elie Bacari, el francés Wilhem Belocian y los españoles Enrique Llopis y Asier Martínez

En los 800 metros, en tanto, la italiana Eloisa Coiro se medirá con la suiza Audrey Werro, la polaca Anna Wielgosz y la eslovena Anita Horvat, medallistas de oro y bronce, respectivamente, en el reciente torneo europeo bajo techo

Por su parte, las también italianas Giada Carmassi y Elisa Di Lazzaro competirán en la prueba de 60 metros con vallas

En cambio, su compatriota Leonardo Fabbri, subcampeón mundial de lanzamiento de bala en 2023, comenzará su temporada en Sudáfrica, donde el sábado 7 afrontará su primera prueba en la Liga WPA en Parow, cerca de Ciudad del Cabo

Fabbri se presentará cuatro días después en la "Fast Track" en Stellenbosch, mientras que su etapa en Sudáfrica finalizará el sábado 14 y cinco días más tarde viajará a Lievin (Francia)

También tiene previsto competir el domingo 22 en Torun; tres días después en Nehvizdy (República Checa) y el viernes 27 en el Campeonato Italiano bajo techo de Ancona

De cara a la próxima edición del Mundial prevista en Polonia, el atleta italiano evalúa participar además en la Copa Europea de Lanzamiento en Nicosia, Chipre, los días 14 y 15 de marzo

