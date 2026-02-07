Atletismo: Battocletti iguala récord

En su primera competencia del año bajo techo, la ganadora de la medalla de plata olímpica y mundial en los 10.000 metros y del bronce en los 5.000 metros, completó la distancia en 4'03"59, mismo tiempo que el obtenido por Marta Zenoni en Luxemburgo, el 19 de enero del año pasado.

La victoria fue para la etíope Birke Haylom, que se impuso con un crono de 4'02"37 por delante de Battocletti, quien por séptima vez estableció un récord nacional después de los obtenidos en los 3.000, 5.000 y 10.000 metros al aire libre, los 3.000 metros bajo techo, los 10 kilómetros y el europeo en los 5 kilómetros. (ANSA)