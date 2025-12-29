Atletismo: Battocletti palpita últimos compromisos del año

"Son días emocionantes para terminar el año: ayer recibí la ciudadanía honoraria de mi ciudad natal, Cavareno; hoy estoy aquí en Bolzano para la rueda de prensa de presentación de la carrera Boclassic de Nochevieja", afirmó Battocletti.

"Mañana estaré en la Universidad de Trento para, espero, mi examen final; y el 31 de diciembre, todos estarán listos frente al televisor para animarnos en la Boclassic", agregó la atleta de 25 años.

"Habrá muchos italianos en la largada de esta carrera, y necesitamos apoyo", declaró Battocletti, quien buscará su tercera victoria seguida en la Boclassic y luego comenzará a prepararse para dos citas del año próximo, el torneo europeo de pista y el Mundial bajo techo, en el que la italiana competirá por primera vez. (ANSA).