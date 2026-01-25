Atletismo: Battocletti repitió en Campaccio

Battocletti, de 25 años y justamente bicampeona continental de la categoría cross country, se impuso con un tiempo de 21'10" a pesar de haber sufrido una caída justo antes del promedio de la competencia.

"Siempre es genial correr y ganar en Campaccio y hacía tiempo que no me caía en una carrera, casi me sentía como una niña otra vez, pero en el barro, eso puede pasar", afirmó Battocletti.

La "azzurra" cruzó la meta con amplia ventaja respecto de sus escoltas, la burundesa Francine Niyomukunzi, que la venció hace dos años, registró un tiempo de 21'32", mientras que Elvanie Nimbona, ciudadana italiana hace poco más de un mes, completó el podio en 21'33".

Battocletti, que también ganó la medalla de plata en la competencia de mil metros del Mundial, celebró su segundo triunfo de la temporada en una etapa "Gold" tras haber celebrado en noviembre pasado en Atapuerca, España.

Asimismo, con su triunfo en San Giorgio su Legnano consolidó su primer puesto en la clasificación del World Athletics Cross Country Tour, ya conseguido el año pasado.

Battocletti también adelantó su programa bajo techo: "debutaré el 6 de febrero en Madrid en los 1.500 metros y correré los 3 mil metros el 19 en Liévin, Francia, desde donde volaré a Sicilia para la Festa del Cross el 22 de febrero en Selinunte", relató.

"Quiero estar en el campeonato italiano todos los años, y esta vez también será así. Después, me enfocaré en el Mundial Indoor en marzo", explicó Battocletti, quien durante agosto competirá en el torneo europeo de Birmingham como vigente campeona de 5 mil y 10 mil metros.

"Durante la temporada al aire libre, estoy planeando sin duda la Golden Gala en Roma. El resto está por decidir, pero quiero divertirme y disfrutar aún más de las carreras", completó Battocletti. (ANSA).