Atletismo: Beatrice Chebet confirma pausa por maternidad

"Tras muchos rumores, por fin podemos compartir la noticia: en 2026, Beatrice Chebet correrá la carrera más importante de su vida: ser madre", escribió la empresa que representa a la también bicampeona mundial de los 5.000 y los 10.000 metros, especialidades en las que además ostenta el récord global.

Chebet fue una de las estrellas del Mundial de Atletismo celebrado en septiembre pasado en Tokio, donde brilló en los 10.000 metros antes de pasarse a la competencia de 5.000 metros.

La keniata de 25 años tenía previsto defender su título el pasado sábado 3 en el Mundial de cross country disputado en Florida, pero ya había anunciado su ausencia hace unos días sin ofrecer una explicación específica, aunque refirió que esperaba con ilusión el "próximo capítulo de su vida".

La temporada 2026 no incluye ningún campeonato importante de atletismo y el próximo Mundial se celebrará en Pekín en 2027, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. (ANSA).