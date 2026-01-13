Atletismo: Británico Prescod confirma presencia en Enhanced Games

Los "Enhanced Games", en programa para mayo en Las Vegas, permiten que los atletas consuman, bajo supervisión médica, sustancias prohibidas en los deportes tradicionales.

Prescod, de 29 años y retirado en 2025, es el cuarto atleta británico más rápido en los 100 metros llanos, con una mejor marca personal de 9,93".

Entrevistado en el programa World at One de BBC Radio, el atleta respondió "no" cuando se le preguntó si había consumido alguna sustancia hasta el momento.

Cuando se le preguntó si planea hacerlo, ofreció la misma lacónica respuesta negativa.

"Por supuesto, médicamente es siempre confidencial, pero creo que para mí ahora mismo la principal prioridad es volver a estar en forma", añadió Prescod.

Los "Enhanced Games" han sido criticados por poner en peligro la salud de los atletas y socavar el juego limpio.

La Agencia Mundial Antidoping (WADA) describió este evento como un "proyecto peligroso e irresponsable".

Sólo se pueden consumir sustancias aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), una lista que difiere con la permitida por la WADA para atletas de élite. (ANSA).