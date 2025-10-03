Atletismo: Del Amo y el dúo Folgado-Quijar suman dos bronces para España en el Mundial de Atletismo Paralímpico

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La selección española presente en los Campeonatos del Mundo de Atletismo Paralímpico que se está disputando en Nueva Delhi (India) sumó dos nuevas medallas este viernes gracias a los bronces de Álvaro del Amo en lanzamiento de disco y de Nagore Folgado y Rafael Quijar en los 100 metros.

El deportista madrileño con discapacidad visual logró su segundo metal en la ciudad india para repetir el doblete que conquistó el año pasado en los Juegos Paralímpicos de París tras el bronce logrado hace unos días en el lanzamiento de peso.

Del Amo también subió al podio en el lanzamiento de disco de la clase F11 gracias a un mejor tiro de 39,28 metros, su mejor marca de la temporada, mejorando casi en un metro la anterior (38,36) y acercándose a la mejor de su carrera (39,60), que precisamente le valió el metal en la capital francesa.

El español se quedó lejos del oro y la plata que fueron para el iraní Hassan Bajoulvand (41,70) y el brasileño Alessandro Rodrigo Da Silva (40,14).

La otra medalla de la jornada para la delegación española presente en Nueva Delhi vino en una prueba de velocidad, los 100 metros de la clase T12 para atletas con discapacidad visual grave, donde Nagore Folgado y Rafael Quijar se hicieron con el bronce con un registro de 12,11, su mejor marca personal y empatada con la pareja china Yanfan Liang-Hayou Tian.

El título mundial fue para los locales Simran-Umar Saifi (11,95).

Con estas dos nuevas medallas, España ya alcanza las ocho en esta cita mundialista, igualando su resultado de la pasada edición celebrada en la localidad japonesa de Kobe, aunque baja al puesto 24 del medallero general, el decimoquinto en total de metales.

Del resto del día, la atleta con discapacidad física Fiona Pinar terminó cuarta en la prueba de peso F64 donde logró su mejor registro histórico con 9,33 metros, aunque lejos de un podio que estuvo por encima de los 10 metros.

También compitieron en esta disciplina durante las últimas sesiones Gabriela Michell Navarro, sexta en la clase F54 (8,79 m); Cintia Frasquet, undécima en la F46 (8,99), y David Fernández, que se quedó fuera de la lucha por las medallas en la F57 con 12,07.

En cuanto al resto de participantes españoles, Dionibel Rodríguez pasó cuarto a la final de 1500 metros T20 (4:12.07), Eduardo Uceda terminó octavo en 100 metros T11 (11.50) y Luis Carlos Segura fue 17º en longitud T37 (4.79).