Atletismo: Diego Nappi sumó el tercer oro

Nappi se impuso con un tiempo de 20,77 segundos en una prueba en la que su agresiva partida le permitió relegar al favorito portugués Pedro Afonso, plata con un crono de 20,85 segundos, y al español Oriol Sánchez, bronce con 21,03.

El juvenil atleta italiano no pudo haber imaginado un mejor regalo en su día de cumpleaños, pues mañana celebrará apagando 18 velitas con una medalla de oro colgada del cuello.

"No podía imaginar una mejor última jornada como menor de edad.

Mañana celebraré con el equipo, con mis padres y con mi entrenador", afirmó Nappi tras su consagración, al reconocer que en esa partida en la competencia estuvo la clave del éxito.

"Parecía absurdo intentarlo en la pista con el viento que me azotaba la cara, pero fue fundamental para ganar", explicó el velocista, emocionado por el apoyo de sus compañeros desde las gradas: "Me daban ganas de llorar al verlos alentarme".

"A ellos les dedico esta victoria y especialmente a Elisa Valensin. Me inspiro en los velocistas italianos, pero en general en todo el equipo, que me da una enorme motivación", agregó.

"Espero poder integrar algún día el equipo de relevos nacional y siento que le debo mucho a Filippo Tortu (integrante del que conquistó el oro en los Juegos de Tokio 2021, Ndr) porque con una sola llamada, que para él es apenas un pequeño gesto, pero para mí es enorme, me ayudó mucho hoy", confesó.

El oro de Nappi se suma a los que aportaron en la víspera sus compatriotas Kelly Doualla Edimo, de sólo 15 años, en los 100 metros femeninos y Erika Saraceni en la prueba de salto triple, así como a las medallas de plata que Italia sumó con Daniele Leonardo Inzoli en salto en largo, el viernes, y con Serena Di Fabio en los 10.000 metros de marcha hoy. (ANSA).