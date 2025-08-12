Atletismo: Doualla Edimo se baja del Mundial

Equipo con el que conquistó una de las dos medallas de oro que cosechó en el Campeonato Europeo Sub-20 apenas finalizado en Tampere, Finlandia, y con el que estableció un nuevo récord nacional para la categoría (43,72 segundos).

El entrenador de la velocista de 15 años, Walter Monti, "informó la decisión de la atleta, de su familia y la suya propia de renunciar a la posibilidad de que fuese incorporada al equipo de relevos que viajará a Japón en septiembre al presidente de la federación nacional (Fidal), Stefano Mei", informó la entidad.

Doualla Edimo hizo su estreno internacional en el Festival Olímpico de la Juventud Europea en Skopje, Macedonia, a fines de julio, destinado a los atletas menores de 18 años, donde celebró el oro en los 100 metros femeninos y con el equipo de relevos.

Halago que repitió por partida doble en el Campeonato Europeo Sub-20 de Tampere, en el que Italia cerró al tope del medallero con un total de 14 preseas, seis doradas, tres plateadas y cinco bronces.

Por eso se especulaba con la posibilidad de verla integrando el equipo de relevos en el Mundial de Tokio, más aún después de ella misma confesase que "el oro logrado con mis compañeras fue mucho más bonito que el que logré sola".

"Es una sensación distinta, con mucha más adrenalina y energía", afirmó tras celebrar junto con Alice Pagliarini, Elisa Valensin y Margherita Castellani la que la propia joven oriunda de Pavia e hija de padres cameruneses, a quien su entrenador, por lo visto, prefiere llevar de a poco sin quemar etapas. (ANSA).