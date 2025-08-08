Atletismo: Doualla se baña en oro

Doualla Edimo, una de las máximas promesas "azzurras" en esta disciplina, se impuso con 11,22 segundos, mejorando la marca de 11,56 segundos con la que había accedido a la final, en la que también estuvo presente su compatriota Alice Pagliarini, de 19 años, quien finalizó en el cuarto puesto y estuvo a una centésima de segundo de subirse al podio.

Para la joven oriunda de Pavia e hija de padres cameruneses se trata de la primera victoria internacional de relieve tras la que logró en el Festival Olímpico de la Juventud Europea en Skopje, Macedonia, a fines de julio, halago que repitió al cerrar por delante de la británica Mabel Akande (11,41) y de la ucraniana Uliana Stepaniuk (11,53).

Con 15 años y 261 días de edad, Doualla Edimo es la ganadora más joven de la historia en esta distancia en las 28 ediciones disputadas en este torneo y tras su consagración confesó: "Esperaba con ansiedad lograr algo así porque era el objetivo que me había puesto a principios de este año".

"Me sentí bastante tranquila en la pista y sólo me enfoqué en correr lo más rápido posible, pero creo que sin el aliento de los aficionados italianos no lo hubiese logrado", agregó la velocista al dedicarle el triunfo a su entrenador "Walter Monti, por su compromiso, y a mis compañeros, que siempre me apoyaron".

"La idea es seguir mejorando siempre", completó Doualla Edimo, cuyo oro se sumó al aportado por Saraceni en el salto triple en una competencia que dominó de principio a fin y en la que se consagró con una marca de 14,24 metros lograda en su último intento, mejorando por 15 centímetros su récord nacional (14,08) en la categoría junior.

"Sentí una gran energía porque mi objetivo en esta temporada era ganar aquí. Fue una competencia bastante difícil, pero por suerte pude lograr un gran salto en el último intento", explicó Saraceni, quien confesó que "mientras realizaba ejercicios de precalentamiento, sentí una molestia detrás de la rodilla que afortunadamente pude manejar".

"Competir siendo favorita no es sencillo y eso me daba un poco de temor.

Me concentré pensando que si no tenía rivales que pudieran superarme, me enfocaría en mejorar mis propias marcas", completó la italiana que logró el bronce en el Mundial de la categoría celebrado en Lima.

Saraceni terminó imponiéndose hoy con un nuevo récord para el certamen y con una ventaja abismal de casi medio metro sobre sus rivales, al punto que la medalla de plata la logró la rumana Daria Vrinceanu con un salto de 13,62 metros y el bronce lo obtuvo la letona Adriana Kruzmane con una marca de 13,62 metros.

La medalla de plata para Italia la aportó Inzoli en la prueba de salto en largo con una marca de 7,62 metros que no le alcanzó para superar los 7,89 metros del checo Petr Meindlschmid, medalla de oro, pero sí al serbio Boskovic (7,56 metros).

"Tres medallas, dos de ellas de oro, en una jornada en la que Pagliarini estuvo a una centésima de segundo del bronce, es un éxito que debemos disfrutar", afirmó Stefano Mei, presidente de la Federación Italiana de Atletismo (Fidal), en diálogo con ANSA.

Sobre Doualla Edimo, el dirigente destacó: "Kelly parece una persona adulta. No le teme a nada", al anticipar que conversará con la atleta y con su entrenador sobre la posibilidad de que la joven compita en el Mundial de Tokio posiblemente en la competencia de relevos.

"Serán ella y su entrenador quienes lo decidan y si consideran que sí, para nosotros está bien, pero siento que no debemos apurar a Kelly, que tiene un próspero futuro por delante y varios Mundiales y Juegos Olímpicos por disputar", completó.

Mei también felicitó a Saraceni, en quien -dijo- "vi también una gran determinación y hambre de gloria, lo mismo que en Inzoli, que logró la medalla de plata a pesar de que arrastraba un problema físico, con lo cual también tuvo que superar al dolor".

"Todos estos éxitos son fruto del gran trabajo realizado en estos últimos cuatro años y en las inversiones efectuadas para mejorar esta disciplina", completó. (ANSA).