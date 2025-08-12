Atletismo: Duplantis se supera a sí mismo

Duplantis, nacido hace 25 años en Lafayette, Estados Unidos, volvió a romper el récord mundial, por tercera vez en este año, con un salto de 6,29 metros que mejoró por un centímetro su antigua marca, establecida en junio en Estocolomo, cuando también por un centímetro había superado su anterior récord de 6,27 metros logrado en febrero en Clermont-Ferrand.

Hoy, "Mondo" se superó a sí mismo en su segundo intento y celebró con emoción ante un público que aplaudió de pie su nueva hazaña que lo consolida como la máxima figura de la historia en las pruebas de salto con garrocha y tras una prueba en la que superó por 12 centímetros su primer récord mundial en esta disciplina, establecido en 2020 (6,17 metros). (ANSA).