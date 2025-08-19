Atletismo: El último adiós para Mattia Debertolis

“Mattia nos da la bienvenida a casa, en la belleza de nuestra tierra, con vistas a las Pale di San Martino. Un abrazo muy especial para su familia, amigos y todas las instituciones”, dijo el párroco Don Giuseppe Da Pra al inaugurar el funeral tras los cantos del Coro Sass Maor de Primiero en Val Canali.

“Hoy nos dejamos llevar por Mattia. Desde niño, junto con otros amigos, fue un apasionado del deporte, especialmente de la orientación. Saber elegir la ruta correcta, con mapa y brújula.

Y correr, disfrutando de la naturaleza, de cada rincón del entorno, de la tierra”, agregó Da Pra.

“Mattia tenía una brújula muy especial, una dirección que lo hacía apreciar. Y ésa es una brújula del cielo: su corazón.

Gracias, ante todo, a su familia, a sus entrenadores y a sus numerosos amigos, empezando por US Primiero”, siguió el sacerdote.

Da Pra también renovó su abrazo a su madre Erica, a su padre Fabio, a su hermano Nicoló, a su abuela Delia, a su pareja Jessica y a todos los demás familiares y amigos presentes.

“Querido Mattia, gracias. Que el bosque te acoja, el suave musgo acompañe tus noches, el viento acaricie tu sudor y el esfuerzo de tus compañeros te recuerde que sigues siendo uno de ellos, un grande, y que ahora puedes competir en los bosques del paraíso, donde las linternas tienen rasgos de ángeles y las pisadas, el rostro de Dios”, completó Da Pra.

También se leyó un mensaje del arzobispo de Trento, Lauro Tisi, para despedir a Debertolis, quien falleció el pasado martes 12 y competía en Deportes de Orientación.

“Mattia deja un legado de gran riqueza en el corazón de muchos.

Es nuestro deber preservar celosamente este tesoro de humanidad.

Gracias, Mattia, por orientar tu vida hacia lo que realmente importa, mostrando a tus seres queridos los caminos de bondad y belleza que ya huelen a eternidad en esta vida. Ruego para que los recorras para siempre en la luz del Señor”, expresó Tisi.

La Federación Italiana de Deportes de Orientación (FISO) anunció la muerte de Debertolis, un ingeniero civil originario de Trentino que trabajaba en Estocolmo y falleció mientras competía según lo programado el pasado viernes 8 durante una jornada con 43 grados de calor y un nivel de humedad muy alto.

Las autoridades de los "World Games" de Chengdu ordenaron un rescate inmediato para Debertolis luego que su GPS, un dispositivo que todos los atletas llevaban consigo, dejó de transmitir repentinamente, indicando que estaba detenido.

La prensa italiana publicó que según una primera reconstrucción, Debertolis perdió el conocimiento y al caer se golpeó la cabeza contra el suelo, tras lo cual fue localizado y trasladado de urgencia al hospital donde falleció horas más tarde.

“Huelga decir que no puedo imaginar lo que sienten.

Pero lo que intentaremos hacer, desde el rol que se nos ha asignado, como instituciones juntas, es interpretar nuestro rol, nuestro camino, nuestra travesía, respetando a Mattia, sus principios y sus valores", declaró a su vez Abodi.

"Esto quedó bien expresado en la homilía de hoy, pero también se puede ver en los ojos de cada uno de ustedes que lo conocieron y caminaron junto a él. Nuestra tarea, sin embargo, es asegurar que el deporte represente una gran oportunidad para todos, en todas partes", enfatizó.

"Aquí hay una naturaleza prístina y generosa, que hace las cosas más sencillas, más naturales. Y también es más fácil imaginar que todo continúe, a partir de este lugar, que esta mañana es un lugar de dolor y tristeza, pero que mañana volverá a ser un lugar de vida, sabiendo que Mattia está realmente aquí, en medio de estos bosques", remarcó.

Por último, el ministro reveló su deseo en que Debertolis sea recordado "de la mejor manera posible", tras lo cual adelantó que "buscaremos todas las oportunidades para hacerlo con la familia, respetando el espíritu de Mattia, que la familia podrá representar para nosotros con la mayor fidelidad".

Por su parte, Buonfiglio asumió el "compromiso en nombre de todo el deporte italiano con el ministro Abodi para imaginar algo" que mantenga a Debertolis "vivo con nosotros".

"Chau Mattia, estuviste bien, lo diste todo. El hecho de que estemos tantos aquí significa que lograste transmitir tus valores a tanta gente, tu forma de hacer las cosas, tu forma de destacar, tu forma de representar a Italia, tu forma de ser protagonista", resaltó Buonfiglio.

"Y aún hoy me gustaría pedirte que sigas siendo protagonista.

Pero, por desgracia, ocurrió algo inexplicable, no hay razón.

Hablo como padre y como abuelo. Es muy difícil encontrar las palabras", reconoció Buonfiglio, quien adelantó que intentará crear "un evento" o fundar "unas instalaciones, algo que deje huella y sea un compromiso continuo" para que Debertolis "siga vivo con nosotros".

"¡Bien hecho, Mattia! Un fuerte abrazo. Te traigo los saludos de todos los atletas del mundo olímpico y paralímpico, porque estamos realmente cerca de ti en esta carrera, que espero haya estado a la altura de tus expectativas, incluso en los momentos finales. Has sido un orgullo para todos nosotros", concluyó el presidente del CONI.

Por último, el presidente de la FISO, Alfio Giomi, destacó la importancia de mirar "hacia adelante" para intentar "hacerlo siempre mejor, todos".

"Luego, intentaremos comprender por qué ocurrió y luego todos haremos nuestra parte para determinar si hay maneras de evitar que vuelva a ocurrir. Pero, por ahora, no hay motivos para decir que se podría haber hecho más. Ya veremos", completó Giomi.

(ANSA).