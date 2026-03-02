Atletismo: Embajada de Italia en Tokio homenajeó a Aouani

"Esta ciudad siempre me trata con tanta generosidad. Es un récord italiano que estoy muy feliz de haber logrado aquí, en la misma ciudad que alberga al patrocinador que invirtió en mí, que creyó en mí en un momento en que eso no siempre era posible", explicó Aouani a ANSA.

Aouani cruzó la meta con un registro de 2h4'26" en la competencia celebrada ayer en Tokio, justamente donde el italiano completó el podio de la maratón del Mundial de atletismo celebrado en septiembre del año pasado.

"Mejorar el récord por un minuto no es poca cosa, sobre todo cuando el anterior poseedor del récord ya había puesto la vara muy alta. Por eso, ser quien vuelva a establecer el estándar es un gran honor para mí", insistió Aouani.

Efectivamente, Aouani se dio el gusto de mejorar en 1 minuto el récord italiano precedente de la especialidad, que Yohanes Chiappinelli estableció en diciembre de 2024, cuando frenó el cronómetro con un registro de 2h5'24" en Valencia.

Asimismo, Aouani, quien ostentó el récord italiano entre 2023 y 2024, cuando su marca fue superada por la Chiappinelli, se convirtió en el primer atleta de su país en correr la maratón en menos de 2 horas y 5 minutos.

"El logro de Ilias fue una auténtica hazaña, una que hemos seguido de cerca y que nos llena de alegría. Además, nos permite mantener la atención en el deporte italiano tras los éxitos del Mundial de Atletismo aquí en Japón el pasado septiembre y tras los maravillosos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026", destacó a su vez Vattani.

"La diplomacia deportiva forma parte de nuestra narrativa sobre Italia, al igual que estos atletas, que tanto nos ayudan y son tan queridos aquí en Japón, también lo son", añadió el embajador.

Aouani, cuyo récord personal previo era de 2h6'6", el cual había establecido en 2024 durante una carrera celebrada también en Valencia, también ingresó ayer al "top ten" de los mejores registros europeos, pues su marca figura en el séptimo puesto a 50" del récord continental del belga Bashir Abdi (2h3'36").

"Yo, junto con muchos otros atletas europeos, he demostrado que la brecha, que a menudo es sólo una ilusión, se puede reducir considerablemente. Ayer, fui protagonista entre el grupo, compitiendo junto a atletas a quienes antes consideraba criaturas mitológicas inalcanzables, mientras que ahora soy un digno rival para ellos", expresó Aouani.

"Ellos comparten esta misma admiración, y significa mucho para mí. Confío en que esta actuación marcará la pauta de lo que los europeos podemos lograr", completó el atleta italiano de 30 años. (ANSA).