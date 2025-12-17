Atletismo.- Esther Guerrero, madrina de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria

BARCELONA, 17 de diciembre de 2025 (Europa Press). La atleta española Esther Guerrero será la madrina de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará el próximo 31 de diciembre y que tiene el reto de alcanzar los 10.001 corredores para hacer realidad proyectos de ONGs canarias, contando con la presencia de otros deportistas en su línea de salida como el fondista Chema Martínez. Guerrero se suma por primera vez a la carrera de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, participando en la carrera de cinco kilómetros competitiva homologada, la principal novedad de esta edición, y que convivirá con la tradicional carrera popular, familiar y solidaria. La atleta catalana se ha mostrado "emocionada e ilusionada" por formar parte de la carrera grancanaria. "Pasar la Nochevieja allí, con el ambiente de una San Silvestre, y poder vivir la fiesta que significa ese día con tantos corredores me motiva muchísimo", aseguró en declaraciones facilitadas por los organizadores. "Son cinco kilómetros que me vienen muy bien en ese momento de la temporada, ya que estoy preparando los 1.500 metros. Soy corredora de mediofondo, pero a principio de año estoy haciendo volumen y me gusta correr esa distancia. Creo que va a ser una carrera muy bonita y muy luchada", explicó la catalana.