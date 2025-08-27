Atletismo: Furlani a 2 centímetros del título

Furlani, campeón mundial bajo techo y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, registró un salto de 8,30 metros, con el que escoltó al suizo Simon Ehammer (8,32) y antecedió al australiano Liam Adcock (8,24), mientras que el griego Miltiadis Tentoglou (7,66) se ubicó sexto.

Ehammer se dio el gusto de repetir su coronación de 2023 al superar a Furlani, de 20 años, en la primera jornada de la decimocuarta y última etapa de la Diamond League, que sirve además como preparación para el Mundial de atletismo previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio.

A su vez, Fabbri finalizó sexto con un lanzamiento de 21,47 metros, lejos del estadounidense Joe Kovacs (22,46), quien celebró la conquista de su cuarto título de la Diamond League al anteceder a su compatriota Payton Otterdahl (22,07) y al jamaiquino Rajindra Campbell (21,87), mientras que la canadiense Sarah Mitton (20,67) se impuso en la misma especialidad femenina.

"Estoy furioso, muy furioso. El entrenamiento va bien, pero no puedo trasladar a la competición lo que estoy logrando en la preparación para la carrera", expresó un decepcionado Fabbri.

"Debo considerarlo un impulso, una motivación para Tokio en una temporada en la que no he ganado nada, y la prueba principal para la que necesito prepararme lo mejor posible en estas dos semanas previas al Mundial", agregó el italiano, campeón europeo y subcampeón mundial en Budapest.

Otros atletas que celebraron en la primera jornada de competencia en Zúrich fueron el sueco Armand Duplantis, que ganó en salto con garrocha con una marca de 6 metros, y la australiana Nicola Olyslagers en salto en alto (2,04).

La también italiana Roberta Bruni finalizó en el sexto puesto de la competencia femenina de salto con garrocha con un registro de 4,45, mientras que la estadounidense Katie Moon (4,82) celebró su segundo título en la Diamond League para ampliar un palmarés que incluye la medalla de oro en Tokio 2020 y las coronas en los Mundiales de Eugene y Budapest.

La lista de italianos presentes en Zúrich se completará mañana, cuando se presentarán Larissa Iapichino (en la prueba de salto en largo), Andy Diaz, quien buscará su tercer título en salto triple, Ayomide Folorunso (400 metros con vallas), Marta Zenoni (1500 metros) y Marco Fassinotti (salto en alto).

En tanto, el estadounidense Noah Lyles, medalla de oro en los 100 metros de París 2024, expresó su confianza en ganar mañana la prueba de 200 metros, en la que deberá vencer al botsuano Letsile Tebogo, campeón de esa especialidad en la capital de Francia.

Lyles, dueño del mejor tiempo del año en los 200 metros (19"63), confía en quedarse con la victoria en la Diamond League pese a que el pronóstico anuncia fuertes precipitaciones.

"¿Alguien sabe cuál es el tiempo más rápido en los 200 metros bajo la lluvia? Bueno, eso es más o menos lo que busco para mañana. La lluvia no es ni una desventaja ni una ventaja.

Si te mantienes concentrado, no pasa nada", afirmó Lyles, quien buscará mejorar el registro de 19"59 que el ex velocista jamaiquino Usain Bolt estableció en Lausana en 2009.

"Tuve una salida terrible, con un tiempo de reacción terrible, esa es la única razón por la que me perdí la carrera y la lluvia no cambió nada", aseguró Lyles sobre su segundo puesto en la prueba de 100 metros realizada la semana pasada justamente en Lausana, donde frenó el cronómetro en 10"02.

Por su parte, Tebogo reconoció que mañana deberá dar lo mejor de sí mismo para superar a Lyles, quien completó el podio en la prueba de 200 metros de París 2024.

"En cuanto llega Noah, todo se vuelve mucho más estresante. Sé que tengo que darlo todo, mientras que con los demás doy menos, para que Noah no se dé cuenta de dónde estoy. Pero se acerca el Mundial, tenemos que competir", completó Tebogo. (ANSA).