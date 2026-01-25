Atletismo: Furlani celebró en París

Furlani, de 20 años, se impuso con un salto de 8,33 metros en su primera participación de la temporada, en la que superó la marca que el estadounidense Kennedy Stringfellow (8,29) registró hace una semana en su país.

Con su triunfo en la capital de Francia, el atleta "azzurro" demostró su gran presente de cara al Mundial bajo techo previsto en Torun del 20 al 22 de marzo y se acercó al récord italiano al aire libre que le pertenece con 8,39 metros y con el que se impuso en el Mundial de Tokio celebrado en septiembre pasado.

Furlani, que en el invierno boreal pasado registró un salto de 8,37 metros en pista cubierta, respondió al griego Miltiadis Tentoglou, campeón en los Juegos Olímpicos de París 2024 y quien en la víspera registró una marca de 8,25 metros en Atenas.

Tentoglou y Furlani, quien completó el podio de la prueba ganada por el griego en París 2024, se verán las caras en una competencia prevista el 3 de febrero en Ostrava. (ANSA).