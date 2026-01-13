Atletismo: Furlani espera mucho apoyo en la Golden Gala 2026

"Estoy encantado, tengo muchas ganas de volver a saltar en el Olímpico. El año pasado fue una experiencia única. Espero que la afición esté tan entusiasmada como la primera vez, y sin duda será otra experiencia importante, especialmente de cara al torneo europeo de Birmingham", afirmó Furlani, quien competirá el jueves 4 de junio.

Furlani, que el año pasado ganó la medalla de oro en la pista cubierta de Nanjing y al aire libre en Tokio, finalizó en el segundo puesto de la competencia de salto en largo de la "Golden Gala Pietro Mennea" celebrada en 2025.

El italiano, que también finalizó en el segundo puesto de la final de la Wanda Diamond League 2025 celebrada en Zúrich, se dio el gusto de obtener en el Estadio Olímpico la medalla de plata en el torneo europeo disputado en 2024 en Roma, pocas semanas antes de completar el podio en los Juegos Olímpicos de París.

El nombre de Furlani se une al de su compatriota italiana, Nadia Battocletti, medalla de plata en la competencia de 10 mil metros de París 2024 y bicampeona continental de la categoría cross country que ya fue anunciada en los 5 mil metros de la edición número 46 de la "Golden Gala Pietro Mennea". (ANSA).