Atletismo: Furlani estableció nuevo récord italiano bajo techo

Furlani, de 21 años, registró un salto de 8,39 metros en su segundo intento en la competencia francesa, donde mejoró por dos centímetros su marca precedente.

El italiano también se dio el gusto de superar al búlgaro Bozhidar Saraboyukov, quien con 8,22 había completado el podio en la competencia celebrada el pasado martes 3 en Ostrava, República Checa, donde Furlani ganó con 8,30 metros; vencieron incluso al campeón olímpico griego Miltiadis Tentoglou (8,23).

En la prueba celebrada en Metz, el atleta "azzurro" y Saraboyukov llegaron hasta 8,39 metros, pero Furlani se quedó con el triunfo porque tenía un segundo mejor salto que el búlgaro por una ventaja de un centímetro.

Cuando faltan seis semanas para el Mundial bajo techo de Torun, el italiano confirmó un gran presente, pues antes de llegar a los 8,39 metros, había registrado un salto de 8,38, con el que también había mejorado su récord precedente, establecido en 2025 justamente en la ciudad polaca que albergará el torneo internacional del 20 al 22 de marzo.

"Es fantástico. Estoy muy contento porque fue una competición importante. Intenté adaptarme cada vez más a mi ritmo de carrera y estoy muy contento. Tuve grandes oponentes aquí que me impulsaron a darlo todo", afirmó Furlani.

"Tuve muy buenas sensaciones y puedo hacerlo aún mejor. Lo importante es mantener la mejor forma posible para el Mundial bajo techo en Torun, donde intentaré defender mi título", garantizó el italiano. (ANSA).