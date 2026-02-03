Atletismo: Furlani venció a Tentoglou en Ostrava

Furlani, de 20 años, se quedó con la victorias gracias a salto de 8.30 metros, que representó el récord de la competencia en la que antecedió a Tentoglou (8,23) y al búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8,22).

El italiano, que se quedó con la victoria en su quinto intento, confirmó su gran inicio de la temporada luego del salto de 8,33 metros que registró el pasado 25 de enero en la primera competencia de la especialidad bajo techo disputada en París.

Furlani, que también se coronó en el Mundial celebrado en septiembre pasado en Tokio gracias a un salto de 8,39 metros, celebró una "revancha" ante Tentoglou, que lo había superado en la prueba de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El italiano volverá a competir dentro de 45 días en Torun (Polonia), donde buscará revalidar el título mundial bajo techo que conquistó en marzo pasado en Nankín con un salto de 8,30 metros.

En tanto, la también italiana Zaynab Dosso ganó cómodamente la final de la competencia de 60 metros que marcó su debut en la temporada 2026.

Dosso se quedó con la victoria al registrar un tiempo de 7"09, con el que antecedió a la luxemburguesa Patrizia van der Weken (7"14), quien completó el podio en el Mundial y en el torneo europeo.

A su vez, la también italiana Marta Zenoni estuvo cerca del récord "azzurro" de los 1.500 metros al finalizar quinta con un tiempo de 4'03"77, mientras que su compatriota Pietro Arese terminó sexto en la prueba de 3 mil metros. (ANSA).