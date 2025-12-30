Atletismo: Furlani y Battocletti repiten

Ambos fueron consagrados con el "Oscar" del atletismo por un panel de expertos y por el voto de los aficionados en las redes sociales de la entidad, en un año en el que obtuvieron importantes logros.

Furlani, de 20 años, se consagró campeón mundial bajo techo en Nankín y repitió en Tokio al aire libre tras haber conquistado el bronce olímpico en los Juegos celebrados en París en 2024, año en el que conquistó la medalla de plata en Roma a nivel europeo, halago que repitió este año en Apeldoorn, Países Bajos.

Battocletti, de 25 años y subcampeona olímpica en los 10.000 metros en París 2024, sumó este año plata en el Mundial de Tokio en los 10.000 metros y bronce en los 5.000, además de consagrarse campeona europea en Bruselas en la prueba de 10 kilómetros, tanto a nivel individual como en equipo.

En la ceremonia de premiación también fueron galardonados como "Equipo del año" los representantes "azzurros" que conquistaron el campeonato europeo en Madrid, mientras que la velocista Kelly Doualla, de 16 años, gran promesa del atletismo italiano y campeona europea Sub-20 en los 100 metros en Tampere (repitió en relevos 4x100 metros) fue elegida como "Estrella naciente".

En la rama masculina, ese premio recayó en Francesco Pernici, especialista en los 800 metros que estuvo muy cerca de igualar el récord histórico de Marcello Fiasconaro.

Serena Caravelli, múltiple medallista mundial y europea en los 60 y 80 metros con vallas y en los 200 metros, recibió el premio "Master del año", al igual que el semifondista Luigi Del Buono. (ANSA).