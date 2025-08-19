Atletismo: Furlani y Fabbri competirán en Lausana

La competencia en la ciudad suiza antecede al "Memorial Van Damme" previsto el viernes 22 en Bruselas y la etapa final de la Diamond League en programa el miércoles 27 y el jueves 28 en Zúrich.

El cierre de la Diamond League servirá como preparación para el Mundial de atletismo previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio.

Furlani, de 20 años y campeón mundial de salto en largo bajo techo, protagonizará su tercera presentación de la temporada en el circuito tras haber finalizado segundo en la "Golden Gala Pietro Mennea" y cuarto en la competencia celebrada en julio pasado en Londres.

El italiano volverá a enfrentarse con el griego Miltiadis Tentoglou y con el australiano Liam Adcock, quienes lo antecedieron en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la competencia cuyo récord pertenece al cubano Iván Pedroso con un registro de 8,56 metros que estableció hace 30 años.

Las autoridades de "Athletissima" también anuncian la presencia de los 10 principales atletas de la especialidad al aire libre de la temporada, entre ellos los jamaiquinos Wayne Pinnock, Carey McLeod y Tajay Gayle, el suizo Simon Ehammer, el uzbeko Anvar Anvarov y el portugués Gerson Baldé.

A su vez, Fabbri (Aeronautica), que el pasado sábado 16 finalizó segundo en Chorzow con un registro de 22,10 metros, y Weir se medirán con el estadounidense Joe Kovacs, medalla de plata en lanzamiento de bala de París 2024.

Kovacs estará acompañado por sus compatriotas Josh Awotunde, Payton Otterdahl (ganó en Polonia con una marca de 22,28 metros), Adrian Piperi y Roger Steen además del neozelandés Tom Walsh, del jamaiquino Rajindra Campbell y del nigeriano Enekwechi en la prueba cuyo récord ostenta el norteamericano Ryan Crouser (22,91 metros en 2021).

El cuarto y último italiano presente en Lausana será Lorenzo Simonelli, quien competirá en la prueba de 110 metros con obstáculos luego de su abandono por lesión en la mitad de la carrera en Slesia.

Simonelli, campeón europeo de la especialidad, enfrentará al español Enrique Llopis, al suizo Jason Joseph, al francés Just Kwaou-Mathey y a los estadounidenses Cordell Tinch (dueño del récord mundial con 12"87), Dylan Beard, Trey Cunningham y Jamal Britt. (ANSA).