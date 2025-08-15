Atletismo: Grand Slam Track puede desaparecer

Con apenas un año de vida, el Grand Slam Track podría desaparecer si no se resuelve esa cuestión, admitió Johnson, al reconocer que "la imposibilidad de pagarle a nuestros atletas y socios comerciales representa uno de los desafíos más duros que me ha tocado afrontar".

El deportista que logró dos oros en los Juegos de Atlanta 96 en los 200 y en los 400 metros, tras haberse consagrado campeón olímpico en la prueba de relevos 4x100 metros en Barcelona 92 y que repitió en los 400 metros de Sídney 2000, se mostró abatido al explicar que "la temporada 2026 no se iniciará hasta que sean canceladas esas obligaciones".

La cita que se anunciaba hace un año como el "relanzamiento del atletismo", con la participación de atletas con contrato, distinto formato y premios inéditos, y que disputó una etapa en Kingston en abril, otra en Miami a comienzos de mayo y una más en Filadelfia a fines de ese mismo mes (con dos jornadas en lugar de las tres originalmente previstas), debió cancelar la que debió realizarse a fines de junio en Los Angeles por cuestiones "económicas".

El final abrupto de la primera temporada del Grand Slam Track se anticipó en medio de las quejas de los atletas que participaron y que no pudieron cobrar los premios prometidos, una situación "paradójicamente cruel", admitió Johnson, al reconocer que les había asegurado que el pago sería inmediato, pero las dificultades que afrontó se lo impidieron hasta el día de hoy.

Según el ex campeón mundial y olímpico, la situación respondió a la pérdida de inversores interesados que generaron "los cambios de circunstancias que están más allá de nuestro control" y que amenazan con sellar la sentencia de muerte de una cita que en su primera edición contó con la participación de campeones olímpicos estadounidenses como Sydney McLaughlin-Levrone y Gabby Thomas. (ANSA).