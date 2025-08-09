Atletismo: Italia suma otra plateada

Di Fabio, quien en la temporada anterior logró el título europeo en la categoría Sub-18, estableció un nuevo récord italiano Sub-20 en esta disciplina al completar la distancia en 43'56"25, mejorando la marca que permaneció vigente durante una década y pertenecía a Noemi Stella desde 2015 (44'43"78).

El oro en esta prueba fue hoy para la española Sofía Santacreu, que con un tiempo de 43'47"89 refrendó la corona lograda hace dos años en Jerusalén y finalizó en lo más alto de un podio que completó su compatriota Aldara Meilán, bronce con un cron de 44'15"89.

"Todo salió tal como lo esperaba. El objetivo era lograr una medalla y haberlo conseguido con un nuevo récord italiano me hace sentir aún más feliz", destacó Di Fabio, al reconocer que le resultó muy difícil mantener el ritmo de la vencedora y al agradecerle a su entrenador Nicola Piro porque "siempre está a mi lado y es el primero en creer en mí".

La medalla de plata de Di Fabio se suma a la que conquistó en la víspera su compatriota Daniele Leonardo Inzoli en salto en largo y a los oros que le aportaron a la delegación "azzurra" Kelly Doualla Edimo, de 15 años, en los 100 metros femeninos y Erika Saraceni en la prueba de salto triple. (ANSA).