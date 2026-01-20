Atletismo: Jacobs volverá a entrenarse con Camossi

"Estoy encantado de volver a trabajar con Paolo Camossi. Juntos hemos escrito un gran capítulo en el deporte italiano y juntos creemos que podemos escribir más", declaró Jacobs, que también ganó la medalla dorada en la posta 4x100 de Tokio 2020 con Lorenzo Patta, Eseosa Desalu y Filippo Tortu.

El deportista "azzurro" de 31 años también se dio el gusto de ganar la medalla de oro en la prueba de 100 metros del torneo europeo en las ediciones celebradas en Múnich y Roma en 2022 y 2024, respectivamente.

Jacobs, que entre los 14 y los 19 años se ejercitó con su compatriota Gianni Lombardi, había anunciado en septiembre de 2023 que eligió al estadounidense Rana Reider como su nuevo entrenador en reemplazo de Camossi.

"Reanudar las cosas forma parte de mi vida, y no sólo en el deporte. El camino de cada uno está lleno de altibajos: experiencias que no deberían desanimarte, sino ayudarte a renacer y a mejorar continuamente", reflexionó Jacobs.

"Antes de tomar decisiones sobre mi futuro, tuve que redescubrir mis motivaciones fundamentales, las mismas que tenía de niño, las que me llevaron a conseguir el doble oro en Tokio. Correr, competir, es lo que amo y lo que sé hacer", enfatizó.

Jacobs aprovechó la ocasión para asegurar que con el retorno a los entrenamientos con Camossi comenzará a pensar en la preparación para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Hoy, nos enfocamos en Los Ángeles 2028. Ahora volvemos al trabajo para brindar nueva ilusión y satisfacción a quienes siempre nos han seguido, en las victorias y en las derrotas.

También por ellos tomamos esta decisión. Deséennos mucha suerte", completó Jacobs.

El retorno de Jacobs y Camossi, una sociedad iniciada en 2015, había sido anticipada por el presidente de la Federación Italiana de Atletismo (FIDAL), Stefano Mei, quien aseguró sentirse "orgulloso de anunciar este regreso".

"El presidente Mei tenía razón: es un nuevo comienzo, y todos tenemos confianza", valoró Jacobs sobre su retorno a los entrenamientos con Camossi luego de dos temporadas a las órdenes de Reider.

"Jacobs es un tesoro para el deporte italiano. Ha recuperado su motivación y aún puede dar mucho en la pista, desde ahora hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sin olvidar el torneo europeo de Birmingham en agosto", remarcó Mei.

"Camossi es un entrenador profesional y muy preparado, y su trayectoria habla por sí sola: él y Marcell han escrito capítulos memorables, y estoy convencido de que este reencuentro puede traernos nuevas satisfacciones", confió el titular de la FIDAL.

"Durante las últimas semanas, hablando con Marcell incluso durante las vacaciones de Navidad, hemos trabajado sin ser el centro de atención para crear las mejores condiciones para planificar un nuevo viaje juntos. Lo hemos logrado, y ahora puede comenzar este nuevo reto", completó Mei. (ANSA).