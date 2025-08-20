Atletismo: jamaiquino Seville ganó los 100 metros en Lausana

Seville se quedó con la victoria al frenar el cronómetro en 9"87, un tiempo con el que antecedió al estadounidense Noah Lyles (10"02), ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, y al también jamaiquino Ackeem Blake (10"02).

El jamaiquino de 24 años se impuso en la competencia desarrollada bajo la lluvia en Lausana a solo tres semanas del Mundial previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio.

A su vez, el estadounidense Joe Kovacs ganó la competencia de lanzamiento de bala con una marca de 22,04 metros, con la que antecedió al italiano Leonardo Fabbri (21,77), mientras que el también norteamericano Adrian Piperi (21,49) completó el podio.

Por su parte, el uzbeko Anvar Anvarov se impuso en la competencia de salto en largo con un registro de 7,84 metros, con el que superó al suizo Simon Ehammer (7,72) y al jamaiquino Tajay Gayle (10,02).

El italiano Mattia Furlani saltó 7,60 metros, pero igualmente se clasificó al igual que Fabbri a la etapa final de la Diamond League, prevista el miércoles 27 y el jueves 28 en Zúrich.

El también italiano Lorenzo Simonelli finalizó cuarto en la competencia de 100 metros con vallas, en la que frenó el cronómetro en 13"21 para escoltar a los estadounidenses Cordell Tinch (12"98), Jamal Britt (13"13) y Trey Cunningham (13"19).

Por último, la británica Keely Hodgkinson se impuso en la prueba de 800 metros estableciendo el récord de la competencia con un tiempo de 1'55"69, con el que antecedió a la suiza Audrey Werro (1'57"34) y su compatriota Georgia Hunter (1'57"55). (ANSA).