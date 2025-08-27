Atletismo: Jordan Díaz y María Pérez lideran la prelista de 56 atletas para el Mundial de Tokio

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los campeones olímpicos Jordan Díaz y María Pérez lideran la prelista de 56 atletas, 30 mujeres y 26 hombres, de la selección española para la disputa de los Mundiales de Atletismo al Aire Libre que se disputarán en Tokio del 13 al 21 de septiembre.

Según indicó la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) este miércoles, la convocatoria definitiva está pendiente de la inclusión definitiva de algunos atletas (17) dentro del World Ranking de World Athletics.

"Lógicamente hay atletas que están en el límite y que, si hay alguna variación, podrían quedarse fuera, pero sería por una cuestión de World Athletics", aclaró José Peiró, seleccionador nacional, en rueda de prensa tras dar a conocer la lista.

Esta está comandada por Jordan Díaz, que vuelve a una gran competición internacional con España tras ganar el oro en el triple salto en los Juegos Olímpicos de París y tras haber saltado este año únicamente hace unas semanas en el Campeonato de España que acogió Tarragona debido a sus problemas físicos. En caso de ganar en la capital japonesa, conseguiría la triple corona ya que también es el actual campeón de Europa.

A su lado, como líder en el equipo femenino está la marchadora andaluza María Pérez, oro olímpico el verano pasado en el relevo mixto junto a Álvaro Martín y plata en los 20 kms, que defenderá el doble título mundial en los 20 y los 35 kms que logró en 2023 en Budapest.

Junto a ellos, habrá otros atletas destacados durante este año como Mohamed Attaoui (800 metros), Enrique Llopis (110 mv), Fátima Diame (longitud) o Marta García, que la semana pasada rebajó en diez segundos el récord de España en 5000 m, además de los pujantes relevos 4x100 y 4x400 femenino y 4x400 mixto.

Además del de Jordan Díaz, hay otros regresos notables como el de María Vicente (heptatlón), que competirá tras haberse recuperado de una grave lesión el año pasado en el tendón de Aquiles en el Mundial Indoor de Glasgow que le dejó sin Juegos Olímpicos, o el mediofondista Mariano García, que llevaba dos veranos fuera de los grande campeonatos, mientras que Thierry Ndikumwenayo doblará en 5000 y 10.000 m y habrá jóvenes valores como Marta Serrano (3000 obstáculos) o las 'ochocentistas' Marta Mitjans y Rocío Arroyo.

Con estos mimbres, el atletismo español tratará de seguir demostrando su buena salud y poder igualar o mejorar el histórico resultado que logró en el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Budapest, con cuatro oros y una plata, además de diez puestos de finalistas y un séptimo puesto por puntos.

--Preselección de España para el Mundial de Atletismo de Tokio. Mujeres.

200 m: Jaël-Sakura Bestué.

400 m: Paula Sevilla.

800 m: Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal y Marta Mitjans.

1500 m: Esther Guerrero, Águeda Marqués y Marta Pérez.

5000 m: Marta García e Idaira Prieto.

3000 m obstáculos: Marta Serrano.

400 mv: Daniela Fra.

Longitud: Fátima Diame e Irati Mitxelena.

Heptatlón: María Vicente.

4x100 m: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo y Paula Sevilla. 4x400 m femenino y mixto: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto, Eva Santidrián y Paula Sevilla. 20 km marcha: Antía Chamosa, Paula Juárez, Cristina Montesinos y María Pérez. 35 km marcha: Raquel González, Cristina Montesinos y María Pérez. Maratón: Laura Luengo y Fatima Azahaara Ouhaddou.

HOMBRES. 800 m: Mohamed Attaoui, David Barroso y Mariano García. 1500 m: Adrián Ben, Pol Oriach y Carlos Sáez. 5000 y 10.000 m: Thierry Ndikumwenayo. 3000 m obstáculos: Daniel Arce y Alejandro Quijada. 110 mv: Enrique Llopis y Asier Martínez. 400 mv: Jesús David Delgado. Longitud: Jaime Guerra y Lester Alcides Lescay. Triple: Jordan Alejandro Díaz. Pértiga: Artur Coll. Disco: Diego Casas. 4x400 m mixto: Julio Arenas, Bernat Erta y Markel Fernández. 20 km marcha: Diego García, Álvaro López y Paul McGrath. 35 km marcha: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y Miguel Ángel López.