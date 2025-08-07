Atletismo: Kelly Doualla a la final

Doualla, una de las máximas promesas del atletismo "azzurro", no deja de sorprender y hoy conquistó su serie y su pasaje al completar la distancia en 11,56 segundos, idéntico registro al que había logrado para acceder a las semifinales de esta competencia.

"Estoy muy feliz de representar a mi país", destacó la oriunda de Pavia, hija de padres cameruneses, cuya marca le permite ilusionarse, pues cerró apenas por encima de los 11,48 segundos cronometrados por la británica Mabel Akande y de los 11,50 segundos de la ucraniana Uliana Stepaniuk. (Pagliarini avanzó con un tiempo de 11,72 segundos).

"No me sentí presionada y la pista es increíble. Me sentí mejor que otras veces", afirmó Doualla, quien ahora irá por el oro y, en caso de lograrlo, se premiará a sí misma con una hamburguesa con papas fritas, según confesó. (ANSA).