Atletismo: Kishane Thompson, ausente en Lausana

La organización de la competencia informó que Thompson, de 24 años y considerado entre los favoritos a ganar la competencia de 100 metros del Mundial previsto en Tokio del 13 al 21 de septiembre, acusó una lesión de tibia.

"Kishane Thompson no competirá en los 100 metros llanos masculinos. Ha estado sufriendo molestias en la tibia" desde que venció al campeón olímpico estadounidense Noah Lyles el fin de semana pasado en Polonia, se lee en un comunicado.

Thompson estableció un récord de la competencia al ganar en 9"87, un tiempo con el que antecedió a Lyles (9"90), en el primer enfrentamiento directo entre ambos desde la victoria del estadounidense en París 2024, en la que superó al jamaiquino por sólo 5 milésimas de segundo.

El jamaiquino frenó el cronómetro en 9"75 durante el campeonato de su país de este año, estableciendo un récord mundial de la temporada. (ANSA).