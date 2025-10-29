LA NACION

Atletismo. La Carrera ProFuturo abre este próximo sábado 1 de noviembre las inscripciones para su edición de 2026

Atletismo. La Carrera ProFuturo abre este próximo sábado 1 de noviembre las inscripciones para su edición de 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Atletismo. La Carrera ProFuturo abre este próximo sábado 1 de noviembre las inscripciones para su edición de 2026
Atletismo. La Carrera ProFuturo abre este próximo sábado 1 de noviembre las inscripciones para su edición de 2026

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Carrera ProFuturo, de carácter solidario que se enmarca dentro de 'ProFuturo', el programa internacional de Fundación Telefónica y Fundación la Caixa para reducir brechas y transformar entornos vulnerables mediante innovación educativa y tecnología, abrirá este sábado 1 de noviembre su periodo de inscripciones para su edición de 2026 que se llevará a cabo el 22 de marzo.

Esta cita regresa al calendario deportivo madrileño, celebrándose nuevamente de manera paralela al Movistar Madrid Medio Maratón y convirtiendo a la capital de España en una gran fiesta del deporte.

La prueba mantiene su icónico recorrido de 5 kilómetros por el centro de Madrid, pasando por la Gran Vía, la Puerta del Sol y la Plaza de Cibeles, y se completará con las carreras infantiles no competitivas que tendrán lugar en la tarde del sábado 22 de marzo junto a la Feria del Corredor, que un año más estará situada en Distrito Telefónica.

La edición 2024 batió récord de participación con 2092 personas corriendo por la causa solidaria y con la participación, entre otros, de figuras conocidas como Abel Antón, Chema Martínez o Lorenzo Albaladejo, considerado unos de los mejores atletas con parálisis cerebral de España.

LA NACION
Más leídas
  1. ¿Cómo lo hizo? Norrie tiró magia a una mano y eliminó de París a Alcaraz, que puede perder el Nº 1
    1

    Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo

  2. La Argentina aceptó entregar chats de funcionarios y exfuncionarios por el caso YPF
    2

    La Argentina aceptó entregar chats de funcionarios y exfuncionarios por el caso YPF

  3. Milei convoca a los gobernadores para el jueves y se pone al frente de una mesa de diálogo
    3

    Tras la victoria electoral, Milei convoca a los gobernadores para el jueves y se pone al frente de una mesa de diálogo

  4. Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie
    4

    Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie

Cargando banners ...