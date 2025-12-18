Atletismo.- La española María Pérez cierra su gran 2025 como ganadora absoluta del Circuito Mundial de Marcha

MADRID, 18 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La atleta española María Pérez, actual doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros, culminó su gran año 2025 con la consecución de la victoria en el Circuito Mundial de Marcha, según confirmó este jueves World Athletics. El ente rector del atletismo mundial recordó que el sistema de puntuación combina las tres mejores puntuaciones de cada atleta en la clasificación mundial, otorgando a los respectivos ganadores un premio de US$25.000 (más de 21.000 euros). La marchadora granadina fue una de las grandes protagonistas del 2025 al reeditar sus títulos de 20 y 35 kilómetros en el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, y meses también se había impuesto en las dos distancias en el Europeo por Equipos disputado en A Coruña. Su temporada invicta, en la que también fue elegida 'Mejor Atleta' de competiciones fuera del estadio, culminó con una puntuación de 4.136 en el Circuito Mundial, "la más alta jamás alcanzada por un atleta en la clasificación en su formato actual", recordó World Athletics. Tras la española, la mexicana Alegna González y la italiana Antonella Palmisano, subcampeonas mundiales en Tokio en 20 y 35 kilómetros respectivamente, terminaron segunda y tercera, respectivamente, en la clasificación general del circuito, con tan solo dos puntos de diferencia. Por otro lado, el ganador masculino fue el canadiense Evan Dunfee, campeón del mundo de 35 kilómetros, distancia en la que batió el récord del mundo en marzo con 2:21:40, también tuvo récord de puntos con 4.077 para superar al brasileño Caio Bonfim, oro mundial 20 kilómetros, y al español Paul McGrath, bronce mundial de 20 kilómetros y oro en el Europeo por Equipos.