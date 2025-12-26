Atletismo.- La española Marta García defenderá su victoria de 2024 en la San Silvestre Vallecana

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - La atleta española Marta García volverá a repetir este año en la edición 2025 de la Nationale Nederlandez-San Silvestre Vallecana con la misión de defender su gran victoria del año pasado, poniendo fin a un sequía que se alargaba a nivel femenino nacional desde 2008. La fondista leonesa se convirtió el pasado 31 de diciembre en la primera española en ganar la tradicional carrera de final de año por las calles de Madrid desde que lo lograse Marta Domínguez en 2008 y después de doblegar a la keniata y favorita Ruth Chepngetich con la mejor marca española de la historia (31:19). De momento, la castellano-leonesa tendrá como una de sus rivales a su compatriota Carla Gallardo, la plusmarquista nacional de 10K en ruta (31:11) y que llega en un gran estado de forma a una San Silvestre en la que el año pasado fue quinta con 32:10. El atletismo español estará representado también por Fátima Ouhaddou y Majida Maayouf, actuales campeona y subcampeona de Europa de maratón. La primera vuelve a la Vallecana después de firmar un 'Top 10' en 2023, mientras que la segunda fue octava el año pasado. Marta Serrano, doble campeona de España de 3.000 obstáculos, Lucía Rodríguez, Lidia Campo, Laura Priego, Azucena Díaz o Clara Viñarás completarán la 'Armada' femenina para brillar en la despedida atlética del año en Madrid.