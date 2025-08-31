LA NACION

Atletismo: La neerlandesa Hassan y el etíope Kiros se imponen con récord en el maratón de Sidney

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

La atleta neerlandesa Sifan Hassan y el etíope Hailemaryam Kiros se impusieron este domingo, en ambos casos con nuevo récord de la prueba, en el maratón de Sidney (Australia), prueba que se estrena este año en el calendario de 'majors' junto a Londres, Berlín, Nueva York, Boston, Chicago y Tokio.

Hassan, actual campeona olímpica, conquistó el cuarto maratón de su carrera deportiva en seis participaciones, tras sus triunfos, además de en París 2024, en Londres y en Chicago en el año 2023, con un tiempo de 2:18:22.

La neerlandesa libró un duelo principalmente con la keniata Brigid Kosgei, ex plusmarquista mundial de la distancia y que fue la que primero trató de distanciarse. Hassan supo aguantar y se marchó en solitario tras el paso por los 35 kilómetros para ganar con 34 segundos de ventaja sobre la africana y mejorar en tres minutos el anterior récord del maratón australiano, el 2:21:40 de la etíope Workenesh Edesa, tercera, del año pasado.

En la carrera masculina, donde participaba el doble campeón olímpico Eliud Kipchoge, el joven etíope Addisu Gobena, de 20 años, fue el primero en acelerar el ritmo en los kilómetros finales, teniendo la respuesta de su compatriota Kiros.

Este se mostró más fuerte en el tramo decisivo y terminó llevándose el triunfo con un tiempo de 2:06:06, superando en una decena de segundos a Gobena, mientras que el podio lo completó el atleta de Lesotho Tebello Ramakongoana, a 41 segundos del vencedor.

