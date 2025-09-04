Atletismo: La velocista y relevista Daniela Fra ficha por Joma

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

La velocista española de 400 vallas y relevista de 4x400 Daniela Fra, que disputará el próximo Campeonato del Mundo de atletismo en Tokio, del 13 al 21 de septiembre, ha firmado un contrato de patrocinio con la marca deportiva Joma, según ha anunciado este jueves la empresa toledana en un comunicado.

Joma da otro paso en su apuesta por el atletismo de élite y su estrategia para consolidarse en las pruebas de velocidad con el patrocinio de Daniela Fra. Para la marca supone una oportunidad para reforzar su imagen en esta disciplina apostando por el talento nacional y la visibilidad internacional.

Especializada en los 400 metros vallas y en pruebas de relevos, Daniela Fra, que este se ha colgado el oro en el World Athletics Relays en el 4x400, ha sido también tres veces campeona nacional en 400 vallas y medallista en los Campeonatos Iberoamericanos de 2024. Además, posee la segunda mejor marca española de la historia en esta prueba, en la que competirá en el próximo Mundial de Atletismo de Tokio, donde calzará las nuevas zapatillas R-1100 de Joma, el modelo de clavos desarrollado para velocidad mixta para pruebas de hasta 400 metros en pista y vallas.

CALZARÁ LAS R-1100 EN TOKIO

La estructura ultraligera y tecnología reactiva de las R-1100 proporciona altas prestaciones a deportistas con técnica de carrera depurada. El diseño está centrado en optimizar la salida, la curva y el sprint final, clave en este tipo de pruebas.

El corte está elaborado en hilo técnico transpirable y muy liviano, equipado con el sistema de perforaciones VTS que permite la correcta ventilación del sudor y mejora el flujo del aire. El sistema de ajuste termosellado Sportech, ubicado en zonas estratégicas, elimina las áreas de fricción.

La mediasuela cuenta con la nueva tecnología Light Reactive, fabricada con Pebax especial inyectado para reducir el peso. El resultado es una zapatilla ultraligera (170 gramos) y reactiva, que absorbe los impactos y devuelve un excelente retorno de la energía.

La placa de fibra de carbono Carbon Plate otorga un rendimiento excepcional al maximizar la propulsión y la transferencia de energía, permitiendo una zancada más rápida y eficiente. Esta tecnología minimiza la fatiga muscular al reducir el esfuerzo necesario en cada carrera.

Por otro lado, la suela está realizada en nylon ligero y resistente a la abrasión con estructura de clavos metálicos delantera para asegurar el agarre y la tracción en la pista.