Atletismo: Lesión muscular margina a Stano del Mundial

“Estoy muy decepcionado y triste. Lo hemos pensado mucho, con mi entrenador Patrizio Parcesepe, con la federación y con el club Fiamme Oro, y creemos que es la decisión correcta en este momento”, afirmó Stano, quien acusa una lesión en el bíceps femoral izquierdo.

El atleta italiano, también ganador de la medalla de oro en la competencia de marcha de 35 kilómetros en Eugene, figuraba inscripto en las pruebas de 35 y 20 kilómetros del Mundial de Tokio.

“Desde principios de julio, no he podido entrenarme como me hubiera gustado y, por desgracia, los últimos entrenamientos no me han dado confianza, a pesar de que hemos intentado por todos los medios alcanzar una condición física que me hubiera garantizado un mínimo de competitividad”, agregó Stano.

“Un Campeonato Mundial mediocre no me motivaría y me arriesgaría a una lesión aún más grave: mi objetivo sigue siendo Los Ángeles 2028”, completó el atleta italiano sobre la próxima edición de los Juegos Olímpicos. (ANSA).