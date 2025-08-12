Atletismo: Luto por muerte de Mattia Debertolis

La Federación Italiana de Deportes de Orientación (FISO) anunció en la víspera la muerte de Debertolis, un ingeniero civil originario de Trentino que trabajaba en Estocolmo.

El atleta italiano competía según lo programado el pasado viernes 8 durante una jornada con 43 grados de calor y un nivel de humedad muy alto cuando su GPS, un dispositivo que todos los atletas llevan consigo, dejó de transmitir repentinamente, indicando que estaba detenido.

La prensa italiana publicó que, según una primera reconstrucción, Debertolis perdió el conocimiento y al caer se golpeó la cabeza contra el suelo.

La organización de los "World Games" ordenó un rescate inmediato, tras lo cual Debertolis fue localizado y trasladado de urgencia al hospital donde falleció horas más tarde.

"Mattia nos ha dejado, cuidado hasta el final por su madre Erica, su hermano Nicoló, el resto de su familia en Italia con su padre Fabio y sus abuelos, el presidente de su club Gabriele Viale, Stefano Raus y sus compañeros Francesco, Anna y Caterina, Alessio Tenani y Riccardo Scalet, todo el equipo directivo de la Federación Internacional de Deportes de Orientación (IOF) y el Comité Organizador de los Juegos Mundiales, los médicos y enfermeras del Hospital de Chengdu, representantes del gobierno italiano en China, nuestro cariño y el de quienes te conocieron en todo el mundo. Adiós, Mattia, haremos todo lo posible para honrar tu memoria", expresó el presidente de la FISO, Alfio Giomi.

"En nombre del Consejo Provincial, expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Mattia Debertolis, atleta de Primiero del Equipo Nacional Italiano de Orientación.

Trabajaba como ingeniero en Estocolmo y falleció anoche en el Hospital de Chengdu (China), donde ingresó tras una grave enfermedad durante la carrera inaugural de los World Games", se lee en un comunicado firmado por el gobernador Maurizio Fugatti y por Mattia Gottardi, asesor de Deportes de esa región del norte del país.

"Su pasión, talento atlético y dedicación al representar a Trentino e Italia en la competición seguirán siendo un ejemplo para los numerosos jóvenes que se inician en el deporte", agregaron Fugatti y Gottardi.

"Su repentino y doloroso fallecimiento deja un profundo vacío en quienes lo conocieron y apreciaron, tanto como atleta como persona", completaron los funcionarios al expresar sus más sinceras condolencias a los afectos de Debertolis. (ANSA).