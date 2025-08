Atletismo: María Pérez gana su cuarto título del Nacional en 10.000 marcha y Kevin Arreaga revalida el de martillo

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El 105º Campeonato de España de atletismo al aire libre ha visto con su oro en 10.000 metros marcha otro éxito de la granadina María Pérez, vigente campeona olímpica y mundial, mientras que el madrileño Kevin Arreaga ha cumplido con su favoritismo en el martillo masculino hasta revalidar el título conseguido el año pasado. En el Estadio Municipal Natalia Rodríguez de Tarragona, María Pérez cogió la cabeza desde el inicio y ya no la soltó. Impuso un fuerte ritmo ante sus rivales, en fila Antía Chamosa, Raquel González, Lidia Sánchez-Puebla y Lucía Redondo. Pero a los 12 minutos de carrera, la granadina se destacó, pasó el 5000 en 21:36.43 y siguió devorando kilómetros. Salvo a dos oponentes, dobló al resto e hizo en meta 42:24.68, marca personal, mejor marca mundial y española del año y tercera española de todos los tiempos; esto significó su cuarto título nacional de esta prueba, tras los conquistados en 2019, 2021, 2023. La medalla de plata fue para la pontevedresa Antía Chamosa (43:29.19) y la de bronce se la adjudicó la madrileña Lidia Sánchez-Puebla (44:06.14). En el martillo masculino, Kevin Arreaga era el favorito y repitió su oro del pasado año en La Nucía. Sin embargo, no fue hasta el último lanzamiento cuando se puso líder definitivamente. Hizo 69,29 m en su segundo tiro, pero el jiennense Alberto González (70,59) y el catalán Pedro José Martín (70,20) en la tercera ronda apretaron por el podio. Arreaga alcanzó 70,31 con su quinto lanzamiento y se puso segundo, y en el sexto intento llegó hasta 70,89, suficiente por 30 cm para situarse primero y ser campeón. Sus adversarios no superaron sus marcas anteriores, por lo que González ganó la plata y Martín se colgó el bronce.