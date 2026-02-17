Atletismo: Más de 250 inscriptos en torneo italiano paralímpico

El evento, organizado por Anthropos en colaboración con la Federación Italiana de Deportes Paralímpicos y Experimentales (FISPES), incluye competiciones en pista cubierta en el Palacasali y al aire libre en el Campo Italo Conti.

El programa incluirá varias categorías de atletismo paralímpico, como competencias de los 60 metros llanos (T45), de salto en largo (T11-12), de los 400 metros (T20) y de los 1.500 metros (T64).

Por su parte, el torneo italiano de lanzamiento incluirá pruebas que van desde la jabalina (F55) hasta el disco (F11-12-13), aunque los atletas también participarán en muchas otras competencias.

"Ancona sigue siendo un centro vital donde podemos albergar grandes eventos nacionales. Más de mil personas se alojarán en la ciudad, lo cual es significativo para una región que busca abrirse y promover su territorio", declaró el consejero regional de Deportes, Tiziano Consoli, durante la conferencia de prensa de presentación del evento.

A su vez, Assunta Legnante, campeona paralímpica de lanzamiento con tres medallas de oro y tres de plata en los Juegos Paralímpicos, destacó la importancia de promover este evento entre los miembros de la Federación Italiana de Atletismo (FIDAL): "Antes de 2012, no conocía este evento. Me encantaría que todos los atletas vinieran a vernos", aseguró. (ANSA).