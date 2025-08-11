Atletismo: Mattia Debertolis recibió la extremaunción
El deportista italiano se descompuso en China
- 1 minuto de lectura'
Un comunicado de la FISO refiere que el obispo de Chengdu estuvo a cargo de entregarle la Extremaunción en el hospital a Debertolis, de 29 años, en presencia de su madre Erica Zagonel y de su hermano Nicoló.
"En este delicado momento, en el que la ciudad de Chengdu se ha movilizado al más alto nivel (con la participación de una eminencia médica de Pekín), el llamado a mantener la fe tanto en la ciencia como en la fe sigue vigente", agrega el texto.
"En el hospital, además de la familia, estuvieron presentes el DT Stefano Raus, el director del equipo Gabriele Viale y los compañeros de Mattia. Recientemente, el cónsul italiano en China también visitó el hospital, transmitiendo el pésame de las instituciones al atleta", completa la nota de la FISO. (ANSA).
Otras noticias de Luto en el deporte
- 1
La actriz que se resistió a Hollywood y logró un récord en los premios Oscar que aún nadie le pudo quitar
- 2
Roger Federer vuelve a jugar al tenis: el anuncio que realizó el Masters 1000 de Shanghai
- 3
Conmoción en Israel por una pintada en el Muro de los Lamentos: “Hay un Holocausto en Gaza”
- 4
Adidas le pidió disculpas a México después de que el gobierno denunciara la apropiación cultural de unas sandalias