Atletismo: Mattia Debertolis recibió la extremaunción

Un comunicado de la FISO refiere que el obispo de Chengdu estuvo a cargo de entregarle la Extremaunción en el hospital a Debertolis, de 29 años, en presencia de su madre Erica Zagonel y de su hermano Nicoló.

"En este delicado momento, en el que la ciudad de Chengdu se ha movilizado al más alto nivel (con la participación de una eminencia médica de Pekín), el llamado a mantener la fe tanto en la ciencia como en la fe sigue vigente", agrega el texto.

"En el hospital, además de la familia, estuvieron presentes el DT Stefano Raus, el director del equipo Gabriele Viale y los compañeros de Mattia. Recientemente, el cónsul italiano en China también visitó el hospital, transmitiendo el pésame de las instituciones al atleta", completa la nota de la FISO. (ANSA).