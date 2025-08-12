Atletismo: Mondo Duplantis vuelve a batir el récord del mundo de pértiga

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El atleta sueco Armand 'Mondo' Duplantis ha vuelto a batir por tercera vez en 2025 el récord del mundo de pértiga, el decimotercero de su carrera, con un salto de 6,29 metros en el Memorial Istvan Gyulai, prueba de oro del Tour Continental de World Athletics celebrada este martes en Budapest.

El saltador escandinavo, de 25 años y que regresaba al escenario de su triunfo en el Mundial de 2023, respondió a la presión durante su duelo con el griego Emmanouil Karalis, después de que ambos consiguieran saltar los 6,02 metros en sus primeros intentos.

Finalmente, Karalis se retiró después de dos fallos en 6,11 metros, mientras que Duplantis logró superar esa altura para añadir un centímetro al récord que estableció al ganar el título mundial en este estadio en 2023.

Con la victoria asegurada, Duplantis subió el listón a 6,29 metros, un centímetro más que la plusmarca mundial lograda en Estocolmo en el mes de junio, y lo superó en su segundo intento.