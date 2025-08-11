Atletismo: Murió Mattia Debertolis

Debertolis, un ingeniero civil originario de Trentino que trabajaba en Estocolmo, competía según lo programado el pasado viernes 8 cuando su GPS, un dispositivo que todos los atletas llevan consigo, dejó de transmitir repentinamente, indicando que estaba detenido.

Esto provocó un rescate inmediato, tras lo cual fue localizado y trasladado de urgencia al hospital donde falleció este lunes.

"Mattia nos ha dejado, cuidado hasta el final por su madre Erica, su hermano Nicoló, el resto de su familia en Italia con su padre Fabio y sus abuelos, el presidente de su club Gabriele Viale, Stefano Raus y sus compañeros Francesco, Anna y Caterina, Alessio Tenani y Riccardo Scalet, todo el equipo directivo de la Federación Internacional de Deportes de Orientación (IOF) y el Comité Organizador de los Juegos Mundiales, los médicos y enfermeras del Hospital de Chengdu, representantes del gobierno italiano en China, nuestro cariño y el de quienes te conocieron en todo el mundo. Adiós, Mattia, haremos todo lo posible para honrar tu memoria", expresó el presidente de la FISO, Alfio Giomi. (ANSA).