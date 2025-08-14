Atletismo: Nació la primogénita de Tamberi y Bontempi

"Estamos muy contentos por él y le deseamos lo mejor a su familia", comentó Gozzini, responsable del Hospital Universitario de la región Marcas.

"Su elección de nuestro centro demuestra su confianza en Salesi, que realiza un trabajo de calidad", completó Gozzini sobre la decisión de Bontempi y Tamberi de recibir a Camilla en el hospital de Ancona.

Tamberi, de 33 años y vigente campeón mundial y europeo de salto en alto, compitió el pasado domingo 10 en un torneo celebrado en Heilbronn, Alemania, donde se despidió tras haber superado los 2,20 metros.

El deportista "azzurro", destronado como campeón olímpico en París 2024 por el neozelandés Hamish Kerr, mejoró por 8 centímetros su mejor registro en el Campeonato Italiano de Atletismo celebrado días atrás en Caorle.

Tamberi finalizó detrás del alemán Tobias Potye, quien se quedó con la victoria al superar los 2,27 metros, mientras que Kerr y el checo Jan Stefela terminaron con un registro de 2,24 metros.

El italiano, que compartió la medalla de oro en París 2024 con el qatarí Mutaz Essa Barshim, eligió el certamen disputado en Alemania para probar su estado físico de cara al Mundial de atletismo previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, donde, en caso de presentarse, buscará defender la corona conquistada en Budapest en 2023. (ANSA).