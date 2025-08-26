Atletismo: Ocho italianos en la etapa final de la Diamond League
El cierre de la temporada se llevará a cabo en Zúrich
Leonardo Fabbri se presentará en la competencia de lanzamiento de bala en programa mañana al igual que Mattia Furlani en la prueba de salto en largo y Roberta Bruni en la de salto con garrocha.
A su vez, el jueves 28 será la jornada del "Diamond League Champion" con la presencia de Larissa Iapichino en la prueba de salto en largo y de Andy Diaz, quien buscará su tercer título en salto triple, pero Italia también apostará por Ayomide Folorunso en la competencia de 400 metros con vallas, por Marta Zenoni en la de 1500 metros y por Marco Fassinotti en la de salto en alto. (ANSA).
