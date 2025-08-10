Atletismo: primer lugar para Italia en torneo europeo Sub-20

La primera victoria de la última jornada de competencia del certamen llegó gracias a la posta femenina 4x100 compuesta por Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani y Kelly Doualla, quienes se impusieron con un tiempo de 43"72, nuevo récord italiano de la categoría.

"Esta medalla de oro me da una sensación diferente. Es mucho más bonito ganar con ellas que sola. Sí, es mejor que mi título de 100 metros", afirmó Doualla, de 15 años, sobre su triunfo personal en la prueba disputada el pasado viernes 8.

"Mucha más adrenalina y mucha más energía. Las tres corrieron tramos increíblemente potentes, y sabía que ganaríamos, estaba segura de que lo haríamos", agregó la velocista, que cumplirá 16 años en noviembre.

La formación "azzurra" antecedió a la de Gran Bretaña, que finalizó en el segundo puesto con un tiempo de 43"98, y a la de Polonia, que completó el podio con un registro de 44"07.

Luego llegó el triunfo de Francesco Crotti, en la competencia de salto triple, en la que se impuso con una marca de 15,93 metros, con la que superó al francés Emmanuel Idinna (15,85) y al turco Emre Colak (15,75). Crotti, de 18 años, volvió a llevar a Italia al puesto más alto del podio en la competencia de salto triple de la categoría Sub-20 después del triunfo de Paolo Camossi en 1993.

Más tarde fue el turno de Matteo Togni, quien se adjudicó la competencia de 100 metros con vallas con un tiempo de 13"27, nuevo récord italiano para la categoría y con el que venció al búlgaro Hristiyan Kasabov (13"31) y al checo Matyas Zach (13"33).

La primera medalla de plata del día para la delegación italiana la conquistó Giuseppe Disabato, quien estableció el nuevo récord italiano de la categoría para la competencia de marcha de 10 kilómetros al frenar el cronómetro en 39'20"87.

Disabato, de 18 años, escoltó al español Joan Querol, quien se impuso con un tiempo de 39'10"04, mientras que su compatriota Daniel Montfort completó el podio en 39'50"77.

"Estoy más contento con el tiempo que con la posición. Creí en ello hasta el final. Vine aquí para ganar, pero cada carrera es diferente, y hoy se notó. Marqué un ritmo muy fuerte y tomé mi decisión. Intenté escaparme de Querol, pero en las dos últimas vueltas él hizo un cambio que yo no tenía. Por desgracia, me estaba quedando sin energía", explicó Disabato.

"Muchos dicen que puedo ser el futuro de la marcha: el camino aún es largo, pero mi sueño es el paso de testimonio con Massimo Stano y Antonella Palmisano.

Hay muchos otros italianos fuertes que me inspiran, como (Francesco) Fortunato y (Riccardo) Orsoni.

Tengo grandes expectativas para el futuro", agregó Disabato.

La cuarta jornada del certamen continental registró además la conquista de tres medallas de bronce para Italia gracias a Lorenza De Noni, Anita Nalesso y a Alessia Succo, mientras que Luca Corradin, Francesco Pagliarini, Diego Nappi, Daniele Orlando fueron descalificados por un error en la cesión del testigo en la posta masculina 4x100 ganada por España.

De Noni completó el podio en la prueba de 800 metros con un tiempo de 2'01"86, con el que escoltó a la alemana Jana Marie Becker (2'01"67) y a la eslovena Ziva Remic (2'01"76).

Por su parte, la griega Maria Rafailidou se impuso en la prueba de lanzamiento de bala con un registro de 16,16 metros, con el que superó a la ucraniana Anhelina Shepel (15,62) y a Nalesso (15,62), segunda italiana en llegar al podio continental Sub-20 de esta competencia luego de la medalla de bronce de Assunta Legnante en 1997.

En tanto, Succo, de 16 años, completó el podio en la carrera de 100 metros con obstáculos con un tiempo de 13"32, con el que escoltó a la suiza Jil Sanchez (13"24) y a la francesa Melissa Benfatah (13"29).

Por último, Francesca Meletto, Laura Frattaroli, Alice Caglio e Giulia Macchi finalizaron terceras (3'34"65) detrás de Francia (3'33"56) y Alemania (3'34"35) en la posta femenina 4x400, mientras que Destiny Omodia, Daniele Salemi, Diego Mancini, Simone Giliberto completaron el podio en esa prueba masculina (3'07"39) que registró el triunfo de República Checa (3'05"79) por delante de España (3'06"83). (ANSA).