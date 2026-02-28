Atletismo: Récord mundial de Fortunato

Fortunato, de 31 años y medalla de bronce en el pasado campeonato europeo celebrado en Roma en 2024 en los 20 kilómetros de esta disciplina, completó hoy la distancia en 17'54"48.

De ese modo, mejoró por 12,20 segundos la marca establecida en 1995 por el ruso Mikhail Shchennikov (18'07"08) que había batido el año pasado en este mismo escenario (17'55"65), pero que no había sido homologada por la Federación Internacional (World Athletics).

"Después de lo sucedido en 2025, cuando no homologaron el récord por una formalidad, siento que lo merecía. Necesitaba volver a probarme, a pesar de que sabía que las condiciones serían distintas porque una fuerte gripe en enero retrasó mi preparación", explicó Fortunato.

"Pero no me rendí y hoy me siento agradecido, en primer lugar conmigo mismo y también con mi nuevo entrenador, Luca Zenti", explicó al advertir que "ahora puedo prepararme para la media maratón de marcha en el Mundial por equipos que se celebrará en Brasil desde el 12 de abril".

En esta disciplina, Sofia Fiorini mejoró también el récord italiano en los 3 mil metros bajo techo en la categoría Sub-23 al completar la distancia en 12'12"41, para superar la marca que pertenecía a Anna Rita Sidoti desde 1991 (12'25"54). (ANSA).