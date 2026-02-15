Atletismo: Récord mundial Sub-18 para italiana Alessia Succo
Frenó el cronómetro en 8"05 en prueba de 60 metros con obstáculos
Succo, nacida en 2009, frenó el cronómetro en 8"05, un registro con el que mejoró en dos centésimas de segundo su tiempo de 8"07 establecido el 9 de febrero de 2025 también en el PalaCasali de Ancona.
"Una gran carrera, siempre es emocionante correr en Ancona y lograr estos resultados. Esperaba bajar mi tiempo aquí, en el Campeonato Italiano Sub-18, porque hasta ahora no he tenido muchas oportunidades con las vallas bajas", declaró Succo.
"Espero hacerlo aún mejor esta temporada. Rieti 2026 (donde se celebrará el torneo europeo Sub-18 bajo techo) será una gran emoción, y mis ambiciones son muy altas", aseguró la italiana.
(ANSA).