Atletismo: Récord mundial Sub-18 para italiana Alessia Succo

Succo, nacida en 2009, frenó el cronómetro en 8"05, un registro con el que mejoró en dos centésimas de segundo su tiempo de 8"07 establecido el 9 de febrero de 2025 también en el PalaCasali de Ancona.

"Una gran carrera, siempre es emocionante correr en Ancona y lograr estos resultados. Esperaba bajar mi tiempo aquí, en el Campeonato Italiano Sub-18, porque hasta ahora no he tenido muchas oportunidades con las vallas bajas", declaró Succo.

"Espero hacerlo aún mejor esta temporada. Rieti 2026 (donde se celebrará el torneo europeo Sub-18 bajo techo) será una gran emoción, y mis ambiciones son muy altas", aseguró la italiana.

