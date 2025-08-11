Atletismo: Retorno triunfal para equipo de Italia

Los presentes en el aeropuerto de Fiumicino aplaudieron a los atletas que sumaron un total de 14 medallas (6 de oro, 3 de plata y 5 de bronce) para terminar en el primer puesto de la tabla general, un resultado sin precedentes en las 28 ediciones de la competencia.

Entre los más aplaudidos se destacaron Diego Mancini, Destiny Omodia, Alice Pagliarini, Laura Frattaroli, Margherita Castellani, Diego Nappi, Simone Giliberto, Daniele Salemi, Daniele Inzoli y Fabrizio Donato.

"Ahora, con la cabeza fría, asimilamos el resultado de la selección nacional y estamos muy contentos", declaró Diego Nappi, quien ganó la medalla de oro en los 200 metros.

"Reunimos al grupo en cuanto terminaron las competencias y estábamos aún más motivados tras nuestra gran actuación. El medallero demuestra que lo dimos todo. Yo lo di todo, pero todos mis compañeros hicieron lo mismo por la camiseta y la 'familia' italiana", agregó.

"Nos inspiramos en los 'grandes'. Pietro Mennea es la figura más importante de los 200 metros, con un récord europeo aún imbatible. Ahora mismo, me inspiro en (Filippo) Tortu por su estilo de carrera, y es una gran persona", completó Nappi.

También expresó su alegría Alice Pagliarini, quien conquistó la medalla de oro de la posta 4x100 con Elisa Valensin, Margherita Castellani y Kelly Doualla, que a su vez había ganado la prueba de los 100 metros.

"Por primera vez, la posta 4x100 ganó el torneo europeo Sub-20, e Italia terminó primera en el medallero. Hemos hecho historia dos veces, y estoy muy feliz por ello. Es una gran experiencia para mí y mis compañeros, y regresar con una medalla de oro y el récord italiano me llena de alegría", remarcó Pagliarini.

Por su parte, el presidente de la Federación Italiana de Atletismo (FIDAL), Stefano Mei, confirmó su intención de invitar a Doualla, de 15 años, al Mundial previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, "Hablé con Kelly por teléfono y le dije que, si está dispuesta, si sus padres y su entrenador están de acuerdo, podría formar parte del equipo en el Mundial de Tokio para vivir una gran experiencia, ya que no será una prueba individual, sino un relevo, una especie de vacaciones deportivas para ver cómo son sus compañeras mayores, pero está claro que no le pediremos nada", explicó Mei.

Otra de las seis medallas doradas para Italia la aportó Erika Saraceni, quien se impuso en la competencia de salto triple y fue elogiada en redes sociales especialmente por Roberto Vannacci, el vicecomisario de la Liga.

"Una medalla de oro digna de portada, no es negra, no llegó en barco, no es musulmana, no huye de guerras infames, no es heterosexual, no lleva velo ni desfila con burkini. Para la izquierda, no es noticia", publicó Vannacci en su cuenta de Facebook sobre Saraceni.

"14,24 metros en su último intento, un nuevo récord italiano júnior y de la prueba.

“Una competencia dominada de principio a fin, un talento indiscutible, hija de dos ex atletas italianos, que lleva a Italia a la cima de Europa”, agregó Vannacci.

“En un país normal, esta noticia ocuparía las portadas. Aquí, sin embargo, sólo unos pocos artículos breves, en comparación con los extensos artículos dedicados a otra atleta, igualmente talentosa, pero que, casualmente, destaca por sus orígenes no italianos”, cuestionó el vicecomisario de la Liga.

“Y te hace preguntarte: ¿por qué? ¿Quizás porque es blanca?

¿Cristiana? ¿De ascendencia italiana? ¿Quizás incluso heterosexual?”, insistió Vannacci sobre la atleta de 19 años y cuenta con más de 174.000 seguidores en redes sociales.

“Honor a todos nuestros atletas, sin importar el color de piel, el color de ojos, el origen o la orientación. Recordémosle esto a los periódicos de izquierda que predican la libertad, la no discriminación y la democracia, pero son los primeros en ser intolerantes y en purgar a cualquiera que no se ajuste a sus extraños cánones de falso progresismo”, concluyó Vannacci.

En tanto, el DT Tonino Andreozzi reconoció que nadie en el atletismo italiano esperaba un primer puesto en el medallero general del certamen celebrado en Finlandia.

“No esperábamos semejante palmarés. En vísperas del evento, esperábamos una docena de medallas, aproximadamente. Debo decir que algunas superaron nuestras expectativas”, afirmó Andreozzi en diálogo con la RAI.

Andreozzi también destacó a Matteo Togni (se adjudicó la competencia de 100 metros), a Alessia Succo, que completó el podio en la prueba de 110 metros con vallas, a Castellani, a Valensin, y a Francesco Crotti (medalla de oro en el salto triple).

“Son jóvenes que empezaron de niños, impulsados por sus cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio (2020)”, resaltó Andreozzi, quien ponderó a Togni como la mayor sorpresa.

“Sabíamos que podía ganar una medalla, pero no de oro. Corrió con una confianza impresionante. También me gustaría mencionar las dos postas 4x400. Siempre se dice que subir al podio con estos relevos simboliza un movimiento juvenil completo y unido.

Esas dos medallas de bronce fueron una grata sorpresa”, enfatizó Andreozzi.

“Estos chicos deben mantener la misma humildad que cuando juegan en las selecciones juveniles y el mismo entusiasmo que muestran ahora al afrontar las competiciones”, aconseja el entrenador de cara al futuro.

“La vara seguirá subiendo para ellos. Es evidente que la base debe ser sólida, y muchos de estos chicos la tienen, no sólo técnicamente, sino sobre todo mentalmente”, completó Andreozzi.

