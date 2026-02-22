Atletismo: sexto título italiano seguido para Nadia Battocletti

Battocletti, que también sumó seis títulos de esta especialidad a nivel europeo desde 2019, completó los 8 kilómetros de ligero desnivel en 27:31, un tiempo con el que antecedió a sus compatriotas Elvanie Nimbona (27:59) y Nicole Reina (28:21).

La atleta de 25 años, también medallista de plata mundial en los 10.000 metros y ganadora de la presea de bronce mundial en los 5.000 metros, celebró solo tres días después de establecer el récord italiano en pista cubierta en los 3.000 metros en Liévin.

También fue una jornada especial para Osama Zoghlami, pues ganó su primer título italiano en el cross country de 10 kilómetros (30:49), mientras que su hermano gemelo Ala logró su quinto éxito en los últimos seis años en el cross country corto al imponerse en la prueba de 3 kilómetros en 8:36 (ANSA).