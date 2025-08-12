LA NACION

Atletismo: Sha'Carri pide perdón a Coleman por agresión

"Lo lamento mucho, cambió mi vida", asegura Richardson

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Atletismo: Sha'Carri pide perdón a Coleman por agresión
Atletismo: Sha'Carri pide perdón a Coleman por agresión

“Le pido disculpas a Christian. Llegó a mi vida y me dio más que una relación, me dio una verdadera comprensión del amor incondicional a pesar de todo lo que había experimentado en el pasado, trauma y dolor”, escribió Richardson en su cuenta de Instagram.

Richardson, de 25 años e integrante del equipo estadounidense que ganó la medalla de oro en la posta femenina 4x100 de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue arrestada por la policía del aeropuerto de Seattle tras haber sido acusada de violencia doméstica.

“Estaba ciega y bloqueada no sólo para recibir amor, sino también para darlo. Lo amo y nunca me cansaré de disculparme. Mi disculpa debería ser tan fuerte como mis acciones, de verdad, incluso más fuerte. Lo siento mucho”, completó Richardson.

A su vez, Coleman, de 29 años, había declarado durante la disputa del Campeonato de Atletismo de Estados Unidos que había perdonado a Richardson por la agresión que sufrió en el aeropuerto de Seattle.

“Creo que fue una situación horrible en todos los sentidos. No creo que debieran haberla arrestado. La gente tiene discusiones y emociones. Ella tiene asuntos que resolver. Yo también, y todos también. Pero soy de los que valoran el perdón y el amor”, aseguró Coleman, ganador de la prueba de 100 metros en el Mundial celebrado en 2019 en Doha. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
    1

    Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor

  2. De la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano
    2

    En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano

  3. Arranca el Rugby Championship, la ¿última? versión del torneo que hizo crecer tanto a los Pumas
    3

    Rugby Championship: la ¿última? versión, con dos partidos de los Pumas ante All Blacks en Argentina

  4. Alertan por brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio
    4

    Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio

Cargando banners ...