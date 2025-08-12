Atletismo: Sha'Carri pide perdón a Coleman por agresión

“Le pido disculpas a Christian. Llegó a mi vida y me dio más que una relación, me dio una verdadera comprensión del amor incondicional a pesar de todo lo que había experimentado en el pasado, trauma y dolor”, escribió Richardson en su cuenta de Instagram.

Richardson, de 25 años e integrante del equipo estadounidense que ganó la medalla de oro en la posta femenina 4x100 de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue arrestada por la policía del aeropuerto de Seattle tras haber sido acusada de violencia doméstica.

“Estaba ciega y bloqueada no sólo para recibir amor, sino también para darlo. Lo amo y nunca me cansaré de disculparme. Mi disculpa debería ser tan fuerte como mis acciones, de verdad, incluso más fuerte. Lo siento mucho”, completó Richardson.

A su vez, Coleman, de 29 años, había declarado durante la disputa del Campeonato de Atletismo de Estados Unidos que había perdonado a Richardson por la agresión que sufrió en el aeropuerto de Seattle.

“Creo que fue una situación horrible en todos los sentidos. No creo que debieran haberla arrestado. La gente tiene discusiones y emociones. Ella tiene asuntos que resolver. Yo también, y todos también. Pero soy de los que valoran el perdón y el amor”, aseguró Coleman, ganador de la prueba de 100 metros en el Mundial celebrado en 2019 en Doha. (ANSA).