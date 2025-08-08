Atletismo: Tamberi ante encrucijada

“Debo evaluar si tiene sentido acelerar los tiempos para estar en el Mundial o si es preferible terminar de recuperarme por completo pensando en el camino que queda de aquí a los Juegos de Los Angeles 2028”, explicó el atleta en diálogo con ANSA.

Tamberi sí estará presente el domingo en Heilbronn, Alemania, donde volverá al ruedo para evaluar en qué condiciones está porque “los 2,12 metros que salté en Caorle (en la región del Véneto, Italia, Ndr) fueron frustrantes”, confesó mientras aguarda por el nacimiento de su primogénita, previsto para fines de este mes, fruto de su relación con Chiara Bontempi.

“Falta muy poco y por eso trato de estar lo más cerca posible de Chiara en estos días. Estamos viviendo un momento mágico”, dijo al respecto al confirmar que la niña nacerá en Ancona y antes de volverse a enfocar en lo estrictamente deportivo.

“No creo que esa sea mi verdadera medida”, agregó “Gimbo”, al aludir a aquella marca lograda en Caorle, pero reconociendo que “esa, al menos, es mi realidad hoy. Si el domingo mi mejor salto sigue estando entre los 2,10 y los 2,20 metros, entonces tendré que reflexionar. Será una prueba conmigo mismo”, destacó.

Su participación en los Juegos de París 2024, a los que arribó como abanderado en una ceromonia inaugural en la que perdió su anillo de casamiento en las aguas del río Sena, no le dejó tampoco un grato recuerdo pues finalizó undécimo con un salto de 2,22 metros, afectado por cólicos renales que condicionaron su participación.

En lo que hace a la temporada, Tamberi destacó que “la primera parte, de diciembre (de 2024) a junio la destiné a recuperarme de un poblema físico en la rodilla y fue una decisión vinculada con la idea de llegar en buena forma a Los Angeles 2028”, explicó.

“El tema de la lesión no quedó resuelto por completo todavía, pero decidí empezar con la preparación para ver cuáles eran mis condiciones y comprendí que estaba bastante atrás de mis rivales desde todo punto de vista. Lo que sucedió en Caorle, sin embargo, fue un golpe duro aún sabiendo que no podía esperar grandes resultados”, completó.

“Por eso, esta chance que me ofrece competir en Alemania trataré de aprovecharla aún sabiendo que sería una utopía pelear por una medalla en esta situación”, destacó al aludir a la frase del inicio cuando afirmó: “Debo comprender si tiene sentido acelerar los tiempos para llegar al Mundial o necesito tomarme un tiempo más”.

“Gimbo puede hacer lo que quiera o crea mejor para él porque lo que ha dado él, nadie más lo dio. Siempre estuvo presente y lo entiendo si decide no disputar el Mundial. No tiene que demostrarle nada a nadie y fuera lo que fuese que decida, estará bien para nosotros”, afirmó Stefano Mei, presidente de la Federación Italiana de Atletismo (Fidal), en diálogo con ANSA.

“De todos modos, lo esperaremos. Estamos tranquilos porque sabíamos que tenía que terminar de recuperarse de los problemas que afrontó el año pasado.

Además, por el hecho de ser campeón mundial sabe que tiene asegurado un lugar en Tokio en septiembre, aun sabiendo que su principal objetivo son los Juegos de Los Ángeles, como él mismo ha dicho", agregó Mei.

