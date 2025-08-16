Atletismo: Tamberi no levanta vuelo

“¿El Mundial de Tokio? La verdad, no lo sé. Está complicado”, resumió "Gimbo" tras una nueva frustrante actuación en el "Memorial Kamila Skolimowska" que se disputa en Chorzów, Polonia, donde falló en sus tres intentos por superar los 2,18 metros y quedó marginado de la final.

Tamberi, quien hace apenas dos días celebró el nacimiento de su primogénita Camilla, reconoció tras la prueba: "Este año, comencé demasiado tarde con mi preparación porque recuperarme de la lesión en la rodilla me consumió más tiempo del esperado. Me siento muy atrás respecto del resto y lo noto en mi técnica de salto", confesó.

"Incluso si lograse mejorar, no sé hasta qué punto lo haría y no quisiera sentir la obligación de disputar el Mundial en esas condiciones. Lo decidiré más adelante", aclaró el italiano tras cerrar en el undécimo puesto de la competencia celebrada en el marco de la Diamond League, con un salto de 2,14 metros.

"Si finalmente no consigo enderezar esta situación, aun cuando bajo presión suelo rendir mejor, entonces seguiré con el plan que tenía previsto y que es prepararme a fondo para los Juegos Olímpicos de Los Angeles", reconoció Tamberi, quien en París 2024 (en los que fue abanderado de la delegación en la ceremonia inaugural) también tuvo una frustrante participación pues compitió afectado por cólicos renales.

Sobre su actuación en Chorzow consideró: "Sabía que sería difícil habiendo llegado aquí apenas una hora antes de competir en lugar de haberlo hecho con un par de días de anticipación, como suelo hacerlo, pero sentí la obligación de viajar porque había dado mi palabra".

"Sigo teniendo mucha energía, pero también cansancio físico porque vengo de un período difícil desde el punto de vista deportivo, como todos saben. Al menos, lo intenté", comentó Tamberi, hoy fuera de un podio que encabezó el neozelandés Hamish Kerr al saltar 2,33 metros.

Antes de salir al ruedo, el italiano destacó que gran parte de su energía se la debe a su esposa Chiara Botempi y a su recién nacida hija Camilla y confesó que "cuando estoy fuera de casa trabajando durante ocho horas, la espera no parece terminar nunca y no hago otra cosa que pensar en ellas".

Quien sí celebró en esta etapa de la Diamond League fue su compatriota Leonardo Fabbri, quien finalizó segundo en la competencia de lanzamiento de peso con 22,10 metros, marca sólo superada por el estadounidense Payton Otterdahl, que se adjudicó la prueba con 22,28 metros.

El estadounidense Joe Kovacs, bicampeón mundial y tres veces subcampeón olímpico, completó el podio con un lanzamiento de 21,82 metros.

En la prueba más esperada de la cita, los 100 metros llanos, el jamaiquino Kishane Thompson se tomó revancha del campeón olímpico en esa distancia en París 2024, el estadounidense Noah Lyles, en la primera competencia que los enfrentó desde aquella experiencia en la que este lo superó por apenas cinco milésimas de segundo.

Hoy, la gloria fue para Thompson, quien completó la distancia en 9,87 segundos (nuevo récord en la Diamond League), mientras que Lyles finalizó segundo con un tiempo de 9,90 segundos, delante de su compatriota Kenny Bednarek, que se subió al tercer escalón del podio tras cerrar con un crono de 9,96 segundos. (ANSA).